Суд продовжив слухати справу про масові заворушення під ВР 31 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Подільський районний суд Києва продовжив розгляд по суті справи щодо масових заворушень під ВРУ 31 серпня 2015 року, передає УНН.
“Судове засідання оголошується продовженим”, — сказала головуюча суддя.
На засідання не з’явився захисник одного із підозрюваних В.Райфа.
Крім того, адвокат І.Швайки повідомив, що його підзахисний потрапив у ДТП і наразі вирішується питання про його госпіталізацію.
“Я наполягаю, щоб ми відклали розгляд відводу прокурора... на не менше ніж на місяць”, — сказав захисник.
Варто зазначити, на минулому судовому засіданні сторона захисту заявила відвід прокурору.
Нагадаємо, Бойка Сергія Олександровича, Бурлика Віктора Володимировича, Васильця Костянтина Сергійовича, Громова Гліба Артуровича, Кіншина Сергія Олексійовича, Райфа Володимира Бумовича, Сабія Ігоря Михайловича, Сиротюка Юрія Миколайовича, Тицького Богдана Вікторовича, Фурманюка Артема Сергійовича, звинувачують у вчинені злочинів, передбачених ч.1 ст.294, ч.2 ст.342 КК України, Деската Максима Олександровича, Леонова Едуарда Володимировича, Логвіна Олексія Владиславовича, Швайки Ігоря Олександровича звинувачують у вчинені злочинів, передбачених ч.1 ст.294, ч.2 ст.345 КК України та Плохого Ігоря Омельяновича, звинувачують у вчинені злочинів, передбачених ч.1 ст.263, ч.1 ст.294 та ч.2 ст.342 КК України.
Як повідомляв УНН, 31 серпня 2015 року під стінами українського парламенту в Києві виникли сутички після того, як Верховна Рада підтримала в першому читанні зміни до Конституції щодо децентралізації. Протестувальники почали наступ на будівлю Верховної Ради, яку охороняв кордон правоохоронців. За даними МВС, у бік правоохоронців кинули бойову гранату.
У результаті сутичок загинули чотири бійці Нацгвардії. За даними МВС, постраждала 141 людина, із них — 131 міліціонер і боєць Нацгвардії. Після подій біля Ради правоохоронці повідомляли, що у справі про сутички під парламентом про підозру повідомили 22 особам. Силовики заявляли, що мітинг під парламентом 31 серпня організували ВО “Свобода”, “Радикальна партія” й низка інших об’єднань. Керівництво ВО “Свобода” раніше неодноразово відкидало звинувачення у причетності до організації сутичок.