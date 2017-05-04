Суд продолжил слушать дело о массовых беспорядках под ВР 31 августа

"Судебное заседание объявляется продолженным", - сказала председательствующая судья.

На заседание не явился защитник одного из подозреваемых В.Райфа.

Кроме того, адвокат И.Швайки сообщил, что его подзащитный попал в ДТП и сейчас решается вопрос о его госпитализации.

"Я настаиваю, чтобы мы отложили рассмотрение отвода прокурора... на не менее чем на месяц", - сказал защитник.

Стоит отметить, на прошлом судебном заседании сторона защиты заявила отвод прокурору.

Напомним, Бойко Сергея Александровича, Бурлика Виктора Владимировича, Васильца Константина Сергеевича, Громова Глеба Артуровича, Киншина Сергея Алексеевича, Райфа Владимира Бумовича, Сабия Игоря Михайловича, Сиротюк Юрия Николаевича, Тыцкого Богдана Викторовича, Фурманюка Артема Сергеевича, обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.294, ч.2 ст.342 УК Украины, Деската Максима Александровича, Леонова Эдуарда Владимировича, Логвина Алексея Владиславовича, Швайка обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.294, ч.2 ст.345 УК Украины и Плохого Игоря Омельяновича, обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.263, ч. 1 ст.294 и ч.2 ст.342 УК Украины.

Как сообщал УНН, 31 августа 2015 под стенами украинского парламента в Киеве произошли столкновения после того, как Верховная Рада поддержала в первом чтении изменения в Конституцию относительно децентрализации. Протестующие начали наступление на здание Верховной Рады, которую охранял границу правоохранителей. По данным МВД, в сторону правоохранителей бросили боевую гранату.

В результате столкновений погибли четыре бойца Нацгвардии. По данным МВД, пострадал 141 человек, из них - 131 милиционер и боец ​​Нацгвардии. После событий возле Рады правоохранители сообщали, что по делу о столкновениях под парламентом о подозрении сообщили 22 лицам. Силовики заявляли, что митинг под парламентом 31 августа организовали ВО "Свобода", "Радикальная партия" и ряд других объединений. Руководство ВО "Свобода" ранее неоднократно отвергало обвинения в причастности к организации столкновений.