Суд продовжив розгляд справи щодо п’яти екс-беркутівців
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Святошинський районний суд Києва продовжив розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-беркутівців Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янишевського у розстрілі активістів Євромайдану. Про це повідомив головуючий суддя Сергій Дячук, передає УНН.
“Сьогодні судді продовжили допит потерпілих. Вадим Лапко з Хмельниччини, який у справі є потерпілим, розповів, що брав участь в акціях протесту з 22 по 26 січня 2014 через ухвалення “диктаторських законів”.
“26 січня ці закони були відмінені і я відбув додому”, — сказав він.
Після того як правоохоронці почали неправомірно діяти проти учасників протесту, продовжив потерпілий, 19 лютого він вирішив знов приїхати на столичний Майдан.
В.Лапко розповів, що вранці 20 лютого 2014 року на Інститутській отримав наскрізне кульове поранення ключиці і лопатки.
Нагадаємо, за даними ГПУ, станом на 10 лютого 2016 року у межах кримінальних проваджень щодо вбивств 48 активістів, замахів на вбивства 80 активістів повідомлено 25 підозр екс-беркутівцям.
Раніше повідомлялося, що з 22 екс-бійців “Беркуту” у розшуку перебуває 18 осіб, адже інші — під вартою. Начальник департаменту захисту національної діяльності СБУ А.Дублік доповів, що деякі з колишніх бійців “Беркуту” перебувають на території Білорусі та Польщі. Інтерпол відмовив Україні у оголошенні бійців “Беркуту” у міжнародний розшук.
Також за даними ГПУ, сім “беркутівців” переховуються на території, підконтрольній “ДНР” і “ЛНР”.