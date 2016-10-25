Суд продолжил рассмотрение дела в отношении пяти экс-беркутовцев

"Сегодня судьи продолжили допрос потерпевших. Вадим Лапко из Хмельницкой области, который является в деле жертвой, рассказал, что принимал участие в акциях протеста с 22 по 26 января 2014 года после принятия "диктаторских законов".

"26 января эти законы были отменены и я отбыл домой", - сказал он.

После того как правоохранители начали неправомерно действовать против протестующих, продолжил потерпевший, 19 февраля он решил вновь приехать на столичный Майдан.

В.Лапко рассказал, что утром 20 февраля 2014 года на Институтской получил сквозное пулевое ранение ключицы и лопатки.

Напомним, по данным ГПУ, по состоянию на 10 февраля 2016 года в рамках уголовных производств относительно убийств 48 активистов, покушений на убийства 80 активистов сообщено 25 подозрений экс-беркутовцам.

Ранее сообщалось, что из 22 экс-бойцов "Беркута" в розыске находятся 18 человек, остальные - под стражей. Начальник департамента защиты национальной деятельности СБУ А.Дублик доложил, что некоторые из бывших бойцов "Беркута" находятся на территории Беларуси и Польши. Интерпол отказал Украине в объявлении бойцов "Беркута" в международный розыск.

Также по данным ГПУ, семь "беркутовцев" скрываются на территории, подконтрольной "ДНР" и "ЛНР".