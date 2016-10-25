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15 марта, 19:03 • 116574 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170941 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140743 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133003 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114305 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106349 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102089 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Суд продолжил рассмотрение дела в отношении пяти экс-беркутовцев

Суд продолжил рассмотрение дела в отношении пяти экс-беркутовцев

Киев • УНН

 • 6794 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Святошинский районный суд Киева продолжил рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского в расстреле активистов Евромайдана. Об этом сообщил судья Сергей Дячук, передает УНН.

"Сегодня судьи продолжили допрос потерпевших. Вадим Лапко из Хмельницкой области, который является в деле жертвой, рассказал, что принимал участие в акциях протеста с 22 по 26 января 2014 года после принятия "диктаторских законов".

"26 января эти законы были отменены и я отбыл домой", - сказал он.

После того как правоохранители начали неправомерно действовать против протестующих, продолжил потерпевший, 19 февраля он решил вновь приехать на столичный Майдан.

В.Лапко рассказал, что утром 20 февраля 2014 года на Институтской получил сквозное пулевое ранение ключицы и лопатки.

Напомним, по данным ГПУ, по состоянию на 10 февраля 2016 года в рамках уголовных производств относительно убийств 48 активистов, покушений на убийства 80 активистов сообщено 25 подозрений экс-беркутовцам.

Ранее сообщалось, что из 22 экс-бойцов "Беркута" в розыске находятся 18 человек, остальные - под стражей. Начальник департамента защиты национальной деятельности СБУ А.Дублик доложил, что некоторые из бывших бойцов "Беркута" находятся на территории Беларуси и Польши. Интерпол отказал Украине в объявлении бойцов "Беркута" в международный розыск.

Также по данным ГПУ, семь "беркутовцев" скрываются на территории, подконтрольной "ДНР" и "ЛНР".

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