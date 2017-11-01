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Суд продовжив розгляд клопотання про заочне слідство проти Януковича у справі розстрілу Майдану

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Печерський районний суд Києва продовжив розгляд клопотання Генеральної прокуратури України про дозвіл на спеціальну (заочну) процедуру досудового розслідування щодо колишнього президента України Віктора Януковича в організації розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності, передає кореспондент УНН.

"Судове засідання оголошено продовженим", - сказала слідча суддя Світлана Шапутько.

Сторона захисту долучила до матеріалів клопотання довідку про отримання В.Януковичем політичного притулку в РФ.

Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України звернулася до Печерського районного суду Києва за дозволом на спеціальну (заочну) процедуру досудового розслідування щодо колишнього президента України Віктора Януковича в організації розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності.

Українські Національні Новини

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