Суд продовжив розгляд клопотання про заочне слідство проти Януковича у справі розстрілу Майдану
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Печерський районний суд Києва продовжив розгляд клопотання Генеральної прокуратури України про дозвіл на спеціальну (заочну) процедуру досудового розслідування щодо колишнього президента України Віктора Януковича в організації розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності, передає кореспондент УНН.
"Судове засідання оголошено продовженим", - сказала слідча суддя Світлана Шапутько.
Сторона захисту долучила до матеріалів клопотання довідку про отримання В.Януковичем політичного притулку в РФ.
Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України звернулася до Печерського районного суду Києва за дозволом на спеціальну (заочну) процедуру досудового розслідування щодо колишнього президента України Віктора Януковича в організації розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності.