Суд продовжив розгляд клопотання про заочне слідство проти Януковича у справі розстрілу Майдану

"Судове засідання оголошено продовженим", - сказала слідча суддя Світлана Шапутько.

Сторона захисту долучила до матеріалів клопотання довідку про отримання В.Януковичем політичного притулку в РФ.

Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України звернулася до Печерського районного суду Києва за дозволом на спеціальну (заочну) процедуру досудового розслідування щодо колишнього президента України Віктора Януковича в організації розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності.