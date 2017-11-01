Суд продолжил рассмотрение ходатайства о заочном следствии против Януковича по делу расстрела Майдана
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Печерский районный суд Киева продолжил рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры Украины о разрешении на специальную (заочную) процедуру досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича в организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства, передает корреспондент УНН.
"Судебное заседание объявлено продолженным", - сказала следственная судья Светлана Шапутько.
Сторона защиты приобщила к материалам ходатайства справку о получении В.Януковичем политического убежища в РФ.
Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд Киева за разрешением на специальную (заочную) процедуру досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича в организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства.