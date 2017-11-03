Суд продовжив розгляд клопотання про заочне слідство проти Януковича у справі Майдану

Судове засідання розпочалося з продовження дослідження матеріалів справи.

Зазначимо, що наразі судом було вивчено 6 із 92 томів.

Нагадаємо, суд наголосив на неприпустимості "піар-акцій" на засіданні у справі розстрілу Майдану.

Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України звернулася до Печерського районного суду Києва за дозволом на спеціальну (заочну) процедуру досудового розслідування щодо Віктора Януковича в справі про організацію розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності.