Суд продовжив розгляд клопотання про заочне слідство проти Януковича у справі Майдану
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Печерський районний суд Києва продовжив розгляд клопотання Генеральної прокуратури України про надання дозволу на спеціальну (заочну) процедуру досудового розслідування щодо колишнього президента України Віктора Януковича в справі про організацію розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності, передає кореспондент УНН.
Судове засідання розпочалося з продовження дослідження матеріалів справи.
Зазначимо, що наразі судом було вивчено 6 із 92 томів.
Нагадаємо, суд наголосив на неприпустимості "піар-акцій" на засіданні у справі розстрілу Майдану.
Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України звернулася до Печерського районного суду Києва за дозволом на спеціальну (заочну) процедуру досудового розслідування щодо Віктора Януковича в справі про організацію розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності.