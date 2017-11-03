Суд продолжил рассмотрение ходатайства о заочном следствие против Януковича по делу Майдана

Судебное заседание началось с продолжения исследования материалов дела.

Отметим, что сейчас судом было изучено 6 из 92 томов.

Напомним, суд отметил недопустимость "пиар-акций" на заседании по делу расстрела Майдана.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд Киева за разрешением на специальное (заочную) процедуру досудебного расследования в отношении Виктора Януковича в деле об организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства.