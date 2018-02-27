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Суд продовжив розгляд клопотання про відсторонення Труханова

Суд продовжив розгляд клопотання про відсторонення Труханова

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Солом’янський райсуд Києва продовжив розгляд клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про відсторонення Геннадія Труханова з посади Одеського міського голови, передає кореспондент УНН.

"Судове засідання оголошується продовженим", - сказав слідчий суддя, повідомивши учасників процесу про зміни у складі сторони обвинувачення.

Як повідомляв УНН, САП подала клопотання до Солом’янського райсуду Києва про відсторонення від посади міського голови Одеси Геннадія Труханова. Суд переніс засідання щодо відсторонення Г.Труханова на 27 лютого.

Одеського міського голову та його заступника підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (Заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

15 лютого Солом’янський районний суд Києва відмовив САП та НАБУ у задоволені клопотання про застосування арешту до Г.Труханова. Суд відпустив міського голову на поруки народного депутата Дмитра Голубова. Апеляція залишила рішення без змін.

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