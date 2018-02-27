Суд продолжил рассмотрение ходатайства об отстранении Труханова
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Соломенский райсуд Киева продолжил рассмотрение ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении Геннадия Труханова с должности Одесского городского головы, передает корреспондент УНН.
"Судебное заседание объявляется продолженным", - сказал следственный судья, сообщив участникам процесса об изменениях в составе стороны обвинения.
Как сообщал УНН, САП подала ходатайство в Соломенский райсуд Киева об отстранении от должности мэра Одессы Геннадия Труханова. Суд перенес заседание по отстранению Г.Труханова на 27 февраля.
Одесского городского голову и его заместителя подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
15 февраля Соломенский районный суд Киева отказал САП и НАБУ в удовлетворении ходатайства о применении ареста к Г.Труханову. Суд отпустил мэра на поруки народного депутата Дмитрия Голубова. Апелляция оставила решение без изменений.