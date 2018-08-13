Суд продовжив Насірову процесуальні обов’язки до 13 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Шевченківський районний суд Києва продовжив екс-керівнику ДФС Роману Насірову процесуальні обов’язки до 13 жовтня 2018 року. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Так, Шевченківський суд прийняв рішення продовжити процесуальні обов’язки екс-керівнику ДФС до 13 жовтня, зокрема це носіння електронного браслету, заборона виїзду за межі Київської області, заборона на закордонні паспорти та заборона спілкування зі свідками.
Наступне засідання по справі Р.Насірова відбудеться 15 серпня о 13:00.
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Як повідомляв УНН, раніше Шевченківський районний суд Києва не дозволив екс-голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову поїхати за кордон на лікування.
Нагадаємо, 31 січня 2018 року Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби.
Екс-голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, екс-голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).