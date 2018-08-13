Суд продлил Насирову процессуальные обязанности до 13 октября

Так, Шевченковский суд принял решение продлить процессуальные обязанности экс-руководителю ГФС до 13 октября, в частности это ношение электронного браслета, запрет на выезд за пределы Киевской области, запрет на загранпаспорта и запрет общения со свидетелями.

Следующее заседание по делу Р.Насирова состоится 15 августа в 13:00.

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Как сообщал УНН, ранее Шевченковский районный суд Киева не позволил экс-главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову поехать за границу на лечение.

Напомним, 31 января 2018 Кабинет министров Украины освободил Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы.

Экс-глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).