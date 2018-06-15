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Суд не дозволив Насірову поїхати на лікування за кордон

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Шевченківський районний суд Києва продовжив екс-голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову процесуальні обов’язки ще на два місяці, а також не дозволив поїхати за кордон на лікування. Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook, передає УНН.

За інформацією САП, прокурор подав клопотання про продовження процесуальних обов’язків обвинуваченому і після півторагодинних виступів сторони захисту суд продовжив дію обов’язків на два місяці.

“Також сторона захисту клопотала про виїзд обвинуваченого за кордон для лікування, проте суд, взявши до уваги аргументи прокурорів САП, відмовив у задоволенні клопотання”, — йдеться у повідомленні прокуратури.

Крім того, у САП розповіли, що сьогодні прокурор не зміг зачитати й сторінки обвинувального акту через довгий розгляд клопотання про продовження процесуальних обов’язків.

Нагадаємо, сьогодні Шевченківський районний суд Києва переніс на 13 серпня судове засідання у справі колишнього голови ДФС Насірова.

Як повідомляв УНН, 31 січня 2018 року Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби.

Голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

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