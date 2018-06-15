Суд у серпні продовжить ознайомлюватися з обвинувальним актом Насірова
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Шевченківський районний суд Києва переніс на серпень судове засідання у справі колишнього голови ДФС насірова, передає кореспондент УНН.
"У судовому заданні оголошується перерва до 15:30 13 серпня", - йдеться в ухвалі суду.
Як вдалося дізнатися, така тривала перерва пов'язана з тим, що судді з колегії зайняті в інших справах.
Варто зазначити, що на сьогоднішньому засіданні суд продовжив ознайомлюватися з матеріалами обвинувального акту, обсяг якого - 774 аркуші. Наразі прокурарами оголошено близько половини змісту.
Як повідомляв УНН, 31 січня 2018 року Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби.
Голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).