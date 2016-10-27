Суд продовжив допит потерпілих у справі екс-беркутівців
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Святошинський районний суд Києва продовжив розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-беркутівців Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янишевського у розстрілі активістів Євромайдану. Про це повідомив головуючий суддя Сергій Дячук, передає УНН.
"Суд оголошує продовженим розгляд кримінального провадження", - сказав С.Дячук.
Потерпілий Юрій Кравчук, якого викликали для допиту, розповів, що був сотником Хмельницької Сотні на Майдані. За його словами, він та інші хмельничани приїхали на Майдан після того, як силовики розігнали студентів.
"20 лютого (2014 року – ред.) зранку мені повідомили про те, що на вул. Інститутській з’явилися перші поранені. На сходах перед КМДА я вишикував свою Сотню, і зголосилися 36 добровольців з Сотні допомагати витягувати поранених. У нашій Сотні двоє загиблих, багато поранених. Я також отримав три вогнепальні поранення: два у праву руку і ногу, третє у ліве коліно, де куля винесла колінний суглоб. Поранення отримав на вул.Інститутській", - розповів він.
Після поранення, продовжив потерпілий, його відправили в готель "Україна", потім до медзакладу. Через кілька годин повернувся назад до КМДА, де збирав інформацію про загиблих і поранених.
Він також зазначив, що жодних намірів застосовувати зброю в активістів Хмельницької Сотні не було.
Нагадаємо, за даними ГПУ, станом на 10 лютого 2016 року у межах кримінальних проваджень щодо вбивств 48 активістів, замахів на вбивства 80 активістів повідомлено 25 підозр екс-беркутівцям.
Раніше повідомлялося, що з 22 екс-бійців “Беркуту” у розшуку перебуває 18 осіб, адже інші — під вартою. Начальник департаменту захисту національної діяльності СБУ А.Дублік доповів, що деякі з колишніх бійців “Беркуту” перебувають на території Білорусі та Польщі. Інтерпол відмовив Україні у оголошенні бійців “Беркуту” у міжнародний розшук.
Також за даними ГПУ, сім “беркутівців” переховуються на території, підконтрольній “ДНР” і “ЛНР”.