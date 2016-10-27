Суд продолжил допрос потерпевших по делу экс-беркутовцев

"Суд объявляет продолженным рассмотрение уголовного производства", - сказал С.Дячук.

Пострадавший Юрий Кравчук, которого вызвали для допроса, рассказал, что был сотником Хмельницкой Сотни на Майдане. По его словам, он и другие хмельничане приехали на Майдан после того, как силовики разогнали студентов.

"20 февраля (2014 года - ред.) утром мне сообщили о том, что на ул. Институтской появились первые раненые. На лестнице перед КГГА я выстроил свою сотню, и согласились 36 добровольцев из Сотни помогать вытаскивать раненых. В нашей Сотне двое погибших, много раненых. Я также получил три огнестрельных ранения: два в правую руку и ногу, третье в левое колено, где пуля вынесла коленный сустав. Ранения получил на ул.Институтской", - рассказал он.

После ранения, продолжил потерпевший, его отправили в гостиницу "Украина", затем в медучреждение. Через несколько часов вернулся в КГГА, где собирал информацию о погибших и раненых.

Он также отметил, что никаких намерений применять оружие у активистов Хмельницкой Сотни не было.

Напомним, по данным ГПУ, по состоянию на 10 февраля 2016 г. в рамках уголовных производств по убийствам 48 активистов, покушениям на убийство 80 активистов сообщили 25 подозрений экс-беркутовцам.

Ранее сообщалось, что из 22 экс-бойцов "Беркута" в розыске находится 18 человек, остальные - под стражей. Начальник департамента защиты национальной деятельности СБУ А.Дублик доложил, что некоторые из бывших бойцов "Беркута" находятся на территории Беларуси и Польши. Интерпол отказал Украине в объявлении бойцов "Беркута" в международный розыск.

Также по данным ГПУ, семь "беркутовцев" скрываются на территории, подконтрольной "ДНР" и "ЛНР".