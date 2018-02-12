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Суд продовжив до 12 квітня арешт екс-керівника УСБУ Києва Щеголєву

Суд продовжив до 12 квітня арешт екс-керівника УСБУ Києва Щеголєву

Київ • УНН

 • 7046 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Шевченківський районний суд Києва продовжив до 12 квітня термін тримання під вартою екс-керівнику УСБУ у Києві та Київській області Олександру Щеголєву, якій підозрюється в організації розстрілів активістів на Майдані Незалежності у Києві у лютому 2014 року, передає кореспондент УНН.

“Суд ухвалив: клопотання сторони обвинувачення задовольнити. Продовжити Щеголєву Олександру Юрійовичу запобіжний захід „тримання під вартою“ терміном дії до 12 квітня 2018 року включно. Ухвала оскарженню не підлягає. Повний текст буде оголошено о 8.00 14 лютого”, — сказав головуючий у судовій колегії судді Євген Мартиненко.

Кколишнього начальника ГУ СБУ в Києві та області О.Щеголєва підозрюють в організації та здійсненні у ніч з 18 на 19 лютого 2014 року силового штурму протестувальників на Майдані Незалежності у столиці шляхом проведення антитерористичної операції, у тому числі її силової фази у будівлі Федерації профспілок України. Його затримали 20 серпня 2015 року і арештували на наступний день.

Як повідомляв УНН, у 2015 році Печерський районний суд Києва застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до екс-керівника управління СБУ у Києві та Київській області Олександра Щоголєва, за підозрою у вбивстві євромайданівців.

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