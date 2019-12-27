Суд продовжив арешт ветеранці АТО із позивним "Пума"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва продовжив арешт ветеранці АТО Інні Грищенко, позивний якої "Пума". Про це журналісту УНН розповів адвокат Грищенко Віталій Ковальчук.
"Суд продовжив тримання під вартою Грищенко до 24 лютого 2020 року ", - сказав Ковальчук.
Нагадаємо, 6 листопада Печерський районний суд столиці обрав запобіжний захід ветерану АТО Інні Грищенко у вигляді тримання під вартою на 60 діб.
Раніше повідомлялось про затримання чоловіка “Пуми” — Владислава Грищенка, позивний “Буча”. Причина затримання — підозра в замаху на підприємця з Івано-Франківської області. Його дружину затримали у цій же справі.
Згодом Генеральний прокурор Руслан Рябошапка повідомив, що подружжя Грищенків також перевіряють на причетність до убивства у 2016 році журналіста Павла Шеремета.