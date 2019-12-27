Суд продлил арест ветерану АТО с позывным "Пума"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева продлил арест ветерану АТО Инне Грищенко, позывной которой "Пума". Об этом журналисту УНН рассказал адвокат Грищенко Виталий Ковальчук.
"Суд продлил содержание под стражей Грищенко до 24 февраля 2020 года", - сказал Ковальчук.
Напомним, 6 ноября Печерский районный суд столицы избрал меру пресечения ветерану АТО Инне Грищенко в виде содержания под стражей на 60 суток.
Ранее сообщалось о задержании мужа "Пумы" - Владислава Грищенко, позывной "Буча". Причина задержания - подозрение в покушении на предпринимателя из Ивано-Франковской области. Его жену задержали по этому же делу.
Позже Генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил, что супруги Грищенко также проверяют на причастность к убийству в 2016 году журналиста Павла Шеремета.