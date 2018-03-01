Суд продовжив арешт перекладачеві Гройсмана
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. За рішенням суду продовжено арешт колишньому перекладачеві Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана Станіславу Єжову, який підозрюється у шпигунстві. Про це УНН повідомило поінформоване джерело.
"Цій особі продовжено термін тримання під вартою", - сказав співрозмовник агентства, не уточнивши водночас інших подробиць.
Як повідомляв УНН, ввечері 20 грудня 2017 року співробітники СБУ затримали агента російських спецслужб у Секретаріаті Кабінету міністрів України. Згодом стало відомо, що цим агентом виявився особистий перекладач Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана Станіслав Єжов.
У СБУ повідомляли, що чиновник був завербований російськими спецслужбами під час довготривалого закордонного відрядження. Оперативники СБ України задокументували, що посадовець за завданням російських кураторів збирав за допомогою спеціального обладнання інформацію про діяльность урядових структур. Отримані дані зловмисник передавав кураторам через електронні канали зв’язку.
Злочин кваліфікували за ч.1 ст.111 ККУ.
22 грудня 2017 року суд обрав С.Єжову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 лютого.