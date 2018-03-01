Суд продлил арест переводчику Гройсмана

"Этому человеку продлен срок содержания под стражей", - сказал собеседник агентства, не уточнив при этом других подробностей.

Как сообщал УНН, вечером 20 декабря 2017 года сотрудники СБУ задержали агента российских спецслужб в Секретариате Кабинета министров Украины. Впоследствии стало известно, что этим агентом оказался личный переводчик Премьер-министра Украины Владимир Гройсман Станислав Ежов.

В СБУ сообщали, что чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки. Оперативники СБ Украины задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи.

Преступление квалифицировали по ч.1 ст.111 УКУ.

22 декабря 2017 года суд избрал С.Ежову меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 февраля.