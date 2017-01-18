Суд продовжив арешт для екс-депутата Харківської облради, причетного до викрадення колишнього працівника ФСБ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Районний суд Києва продовжив тримання під вартою екс-депутату Харківської обласної ради, який причетний до викрадення колишнього працівника ФСБ Іллі Богданова. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
“Голосіївський райсуд столиці підтримав позицію столичної прокуратури та продовжив на 60 діб термін тримання під вартою екс-депутату Харківської облради, який організував викрадення та переміщення на територію Російської Федерації колишнього працівника ФСБ Іллі Богданова”, — сказано у повідомленні.
Крім того, своїм рішенням суд продовжив термін раніше обраних запобіжних заходів двом співучасникам злочину, у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту на строк до 11.03.2017.
Нагадаємо, учасників злочинної групи, очолюваної екс-депутатом Харківської облради, було затримано 18 листопада 2016 року за результатами спільної спецоперації столичної прокуратури, ДВБ Нацполіції України та СБУ.
Дії зловмисників кваліфіковано за ч.3 ст.27 ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 ст.149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.