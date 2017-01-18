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Суд продлил арест для экс-депутата Харьковского облсовета, причастного к похищению бывшего сотрудника ФСБ

Суд продлил арест для экс-депутата Харьковского облсовета, причастного к похищению бывшего сотрудника ФСБ

Киев • УНН

 • 7544 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Районный суд Киева продлил содержание под стражей экс-депутату Харьковского областного совета, который причастен к похищению бывшего сотрудника ФСБ Ильи Богданова. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"Голосеевский райсуд столицы поддержал позицию столичной прокуратуры и продлил на 60 суток срок содержания под стражей экс-депутату Харьковского облсовета, который организовал похищение и перемещение на территорию Российской Федерации бывшего сотрудника ФСБ Ильи Богданова", - сказано в сообщении.

Кроме того, своим решением суд продлил срок ранее избранных мер двум соучастникам преступления, в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста на срок до 11.03.2017 года.

Напомним, участники преступной группы, возглавляемой экс-депутатом Харьковского облсовета, были задержаны 18 ноября 2016 года по результатам совместной спецоперации столичной прокуратуры, НИОКР Нацполиции Украины и СБУ.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч.3 ст.27 ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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