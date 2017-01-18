Суд продлил арест для экс-депутата Харьковского облсовета, причастного к похищению бывшего сотрудника ФСБ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Районный суд Киева продлил содержание под стражей экс-депутату Харьковского областного совета, который причастен к похищению бывшего сотрудника ФСБ Ильи Богданова. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
"Голосеевский райсуд столицы поддержал позицию столичной прокуратуры и продлил на 60 суток срок содержания под стражей экс-депутату Харьковского облсовета, который организовал похищение и перемещение на территорию Российской Федерации бывшего сотрудника ФСБ Ильи Богданова", - сказано в сообщении.
Кроме того, своим решением суд продлил срок ранее избранных мер двум соучастникам преступления, в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста на срок до 11.03.2017 года.
Напомним, участники преступной группы, возглавляемой экс-депутатом Харьковского облсовета, были задержаны 18 ноября 2016 года по результатам совместной спецоперации столичной прокуратуры, НИОКР Нацполиции Украины и СБУ.
Действия злоумышленников квалифицированы по ч.3 ст.27 ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.