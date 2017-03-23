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Суд продовжив арешт А.Чийгоза на три місяці

Суд продовжив арешт А.Чийгоза на три місяці

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Суд продовжив утримання під вартою заступнику голови Меджлісу кримських татар Ахтему Чийгозу на три місяці у період з 8 квітня по 8 липня. Про це на своєму мікроблозі у Twitter повідомив адвокат Микола Полозов, передає УНН.

“Суд продовжив утримання під вартою Ахтему Чийгозу на 3 місяці на період з 08.04 до 08.07”, — повідомив М.Полозов.

Нагадаємо, А.Чийгозу інкримінують “організацію та участь у масових безладах під стінами” кримського парламенту 26 лютого 2014 року.

Як повідомляв УНН, 6 лютого Верховний суд окупованого Криму залишив під вартою заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза.

Суд продлил содержание под стражей Ахтему Чийгозу на 3 месяца на период с 08.04 до 08.07#FreeChiygoz

— Николай Полозов (@nikolai_polozov) 23 марта 2017 г.

Українські Національні Новини

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