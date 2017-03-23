Суд продлил арест А.Чийгоза на три месяца

"Суд продлил содержание под стражей Ахтему Чийгозу на 3 месяца в период с 08.04 до 08.07", - сообщил Н.Полозов.

Напомним, А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен крымского парламента 26 февраля 2014 г".

Как сообщал УНН, 6 февраля Верховный суд оккупированного Крыма оставил под стражей заместителя главы Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза.

Суд продлил содержание под стражей Ахтему Чийгозу на 3 месяца на период с 08.04 до 08.07 #FreeChiygoz