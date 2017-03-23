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Суд продлил арест А.Чийгоза на три месяца

Суд продлил арест А.Чийгоза на три месяца

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Суд продлил содержание под стражей заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу на три месяца в период с 8 апреля по 8 июля. Об этом на своем микроблоге в Twitter сообщил адвокат Николай Полозов, передает УНН.

"Суд продлил содержание под стражей Ахтему Чийгозу на 3 месяца в период с 08.04 до 08.07", - сообщил Н.Полозов.

Напомним, А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен крымского парламента 26 февраля 2014 г".

Как сообщал УНН, 6 февраля Верховный суд оккупированного Крыма оставил под стражей заместителя главы Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза.

Суд продлил содержание под стражей Ахтему Чийгозу на 3 месяца на период с 08.04 до 08.07 #FreeChiygoz

- Николай Полозов (@nikolai_polozov) 23 марта 2017 г.

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