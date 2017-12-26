Суд продовжить засідання у справі за обвинуваченням екс-“беркутівців” у розстрілі Майдану 30 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Святошинський районний суд Києва продовжить 30 січня 2018 року судове засідання у справі за обвинуваченням п ять ох екс-“беркутівців” у розстрілі активістів Майдану у лютому 2014 року. Таку ухвалу сьогодні оголосив головуючий суддя Сергій Дячук, передає кореспондент УНН.
“Ми оголошуємо в суді перерву, враховуючи раніше погоджений графік до 11.30 30 січня 2018 року”, — сказав Дячук.
Варто зазначити, що в ході сьогоднішнього судового засідання суд досліджував покази чотирьох потерпілих, які вони надали на досудовому слідстві і матеріали відтворення подій за їхньої участі, оскільки троє із свідків повідомили про неможливість взяти участь в засіданні за сімейними обставинами, а теперішнє місце знаходження четвертого свідка не відомо навіть його родичам.
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Як повідомляв УНН, у травні 2015 року Святошинський суд почав розгляд по суті справи проти п’яти екс-беркутівців: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. Їх обвинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року.
П’ятьом колишнім беркутівцям інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.