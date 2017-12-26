Суд продолжит заседание по делу по обвинению экс-"беркутовцев" в расстреле Майдана 30 января
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Святошинский районный суд Киева продолжит 30 января 2018 судебное заседание по делу по обвинению пять х экс-"беркутовцев" в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года. Такое решение сегодня объявил председательствующий судья Сергей Дячук, передает корреспондент УНН.
"Мы объявляем в суде перерыв, учитывая ранее согласованный график до 11.30 30 января 2018", - сказал Дячук.
Стоит отметить, что в ходе сегодняшнего судебного заседания суд исследовал показания четырех пострадавших, которые они предоставили на досудебном следствии и материалы воспроизведения событий с их участием, поскольку трое из свидетелей сообщили о невозможности принять участие в заседании по семейным обстоятельствам, а настоящее место нахождения четвертого свидетеля неизвестно даже его родственникам.
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Как сообщал УНН, в мае 2015 Святошинский суд начал рассмотрение по существу дела против пяти экс-беркутовцев: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года.
Пяти бывшим беркутовцам инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.