Суд продовжить розгляд справи Р.Насірова зранку 27 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Солом’янський районний суд Києва вирішив продовжити у розгляд питання про продовження запобіжного заходу щодо голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у четвер 27 квітня о 9-45, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Суд, від початку засідання, пропонував перенести розгляд на 9 ранку четверга, але адвокати наполягали на розгляді справи зараз, мотивуючи це тим, що у Р.Насірова зранку операція.
Утім, суддя, вислухавши аргументи сторін, все ж ухвалила рішення про перенесення подальшого розгляду на ранок четверга.
Справу розглядає суддя Вікторія Кицюк.
Нагадаємо, САП звернулася з клопотанням до суду про продовження терміну покладених на Р.Насірова обов’язків.
Зокрема йдеться про те, що суд, обравши йому запобіжний захід, зобов’язав голову ДФС з’являтися за першим викликом до слідчого, здати паспорти, не виїжджати за межі Києва, а також утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.
Як повідомляв УНН, Р.Симків, обраний Р.Насірову запобіжний захід — застава діятиме до завершення досудового розслідування.
При цьому представник захисту Романа Насірова у коментарі УНН повідомив, що проситиме суд відмовити у задоволенні цього клопотання.
Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.
Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.