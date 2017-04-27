Суд продолжит рассмотрение дела Р.Насирова утром 27 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Соломенский районный суд Киева решил продолжить в рассмотрение вопроса о продлении меры пресечения в отношении председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова в четверг 27 апреля в 9-45, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода .
Суд, с начала заседания, предлагал перенести рассмотрение на 9 утра четверга, но адвокаты настаивали на рассмотрении дела сейчас, мотивируя это тем, что в Р.Насирова утром операция.
Впрочем, судья, выслушав доводы сторон, все же приняла решение о переносе дальнейшего рассмотрения на утро четверга.
Дело рассматривает судья Виктория Кицюк.
Напомним, САП обратилась с ходатайством в суд о продлении срока возложенных на Р.Насирова обязанностей.
В частности речь идет о том, что суд, выбрав ему меру пресечения, обязал председателя ДФС являться по первому вызову к следователю, сдать паспорта, не выезжать за пределы Киева, а также воздержаться от общения со свидетелями в уголовном производстве.
Как сообщал УНН, Р.Симкив, избранный Р.Насирову мера пресечения - залог будет действовать до завершения досудебного расследования.
При этом представитель защиты Романа Насирова в комментарии сообщил, что будет просить суд отказать в удовлетворении этого ходатайства.
Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога , которую за него внесла жена.