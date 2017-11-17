Суд продовжить розгляд клопотання ГПУ у справі Майдану 20 листопада

"Сьогодні суд дослідив відеозаписи допитів Кириленка та Пашинського. У понеділок мають досліджувати відео допити Паламарчука, Петренка та Авакова", - зазначили в адвокатській компанії.

Як повідомляв УНН, Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про проведення дослідження відеозаписів показів свідків-політиків у закритому режимі.