Суд продовжить розгляд клопотання ГПУ у справі Майдану 20 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Печерський районний суд Києва продовжить 20 листопада в закритому режимі розгляд клопотання ГПУ про надання дозволу на спеціальне (заочне) досудове розслідування кримінального провадження за підозрою екс-президента Віктора Януковича в організації та керуванні розстрілами активістів Майдану в лютому 2014 року. Про це УНН повідомили в адвокатській компанії, яка здійснює захист В.Януковича.
"Сьогодні суд дослідив відеозаписи допитів Кириленка та Пашинського. У понеділок мають досліджувати відео допити Паламарчука, Петренка та Авакова", - зазначили в адвокатській компанії.
Як повідомляв УНН, Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про проведення дослідження відеозаписів показів свідків-політиків у закритому режимі.