Суд продолжит рассмотрение ходатайства ГПУ по делу Майдана 20 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Печерский районный суд Киева продолжит 20 ноября в закрытом режиме рассмотрение ходатайства ГПУ о предоставлении разрешения на специальное (заочное) досудебное расследование уголовного производства по подозрению экс-президента Виктора Януковича в организации и управлении расстрелами активистов Майдана в феврале 2014 года. Об этом УНН сообщили в адвокатской компании, которая осуществляет защиту В.Януковича.
"Сегодня суд исследовал видеозаписи допросов Кириленко и Пашинского. В понедельник должны исследовать видео допросы Паламарчука, Петренко и Авакова", - отметили в адвокатской компании.
Как сообщал УНН, Печерский райсуд Киева принял решение о проведении исследования видеозаписей показаний свидетелей-политиков в закрытом режиме.