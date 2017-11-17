Суд продолжит рассмотрение ходатайства ГПУ по делу Майдана 20 ноября

"Сегодня суд исследовал видеозаписи допросов Кириленко и Пашинского. В понедельник должны исследовать видео допросы Паламарчука, Петренко и Авакова", - отметили в адвокатской компании.

Как сообщал УНН, Печерский райсуд Киева принял решение о проведении исследования видеозаписей показаний свидетелей-политиков в закрытом режиме.