Суд про відсторонення від роботи заступника Ужгородського міського голови перенесли

Прокурор і слідчий з невідомих причин на судове засідання не з'явилися.

Наразі суд перейшов до розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу першому заступнику міського голови Ужгорода Іштвану Цапу.

Нагадаємо, двох підозрюваних у справі про хабарництво в Ужгородській міськраді випустили з СІЗО під заставу.

Як повідомляв УНН, прокуратурою Закарпатської області спільно зі спецпідрозділом “К” УСБУ у Закарпатській області викрито корупційну схему, за якою було налагоджено одержання хабарів посадовцями Ужгородської міської ради за позитивне вирішення земельних питань. Йдеться, зокрема, про першого заступника міського голови Ужгорода. Саме через посередників посадовці отримували неправомірну вигоду. У двох посадовців Ужгородської міськради було знайдено гроші, які могли бути частиною хабара. Заступник міського голови І.Цап, у свою чергу, заперечує провину. Вже затримано двох осіб у цьому кримінальному провадженні. Їм було обрано запобіжні заходи 27 січня.