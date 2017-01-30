Суд об отстранении от работы заместителя Ужгородского городского головы перенесли
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 30 января. УНН. Суд по ходатайству об отстранении первого заместителя городского головы Ужгорода Иштвана Цапа от исполнения служебных обязанностей на время следствия перенесли из-за неявки обвинения, передает корреспондент УНН.
Прокурор и следователь по неизвестным причинам на судебное заседание не явились.
Сейчас суд перешел к рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения первому заместителю городского головы Ужгорода Иштвану Цапу.
Напомним, двоих подозреваемых по делу о взяточничестве в Ужгородском горсовете выпустили из СИЗО под залог .
Как сообщал УНН, прокуратурой Закарпатской области совместно со спецподразделением "К" УСБУ в Закарпатской области разоблачено коррупционную схему, по которой было налажено получение взяток должностными лицами Ужгородского городского совета за положительное решение земельных вопросов. Речь идет о первом заместителе мэра Ужгорода. Именно через посредников должностные лица получали неправомерную выгоду. У двух должностных лиц Ужгородского горсовета было найдено деньги, которые могли быть частью взятки. Заместитель городского головы И.Цап, в свою очередь, отрицает вину. Уже задержаны два человека в этом уголовном производстве. Им было избраны меры пресечения 27 января.