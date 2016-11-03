Суд призначив шістьом кримським татарам примусову психологічну експертизу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Російська окупаційна влада Криму призначила шістьом кримським татарам, яких звинувачують в участі в ісламській організації “Хізб ут-Тахрір”, примусову психологічну експертизу. Про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат Еміль Курдебінов, передає УНН.
“Дійсно, сьогодні також моєму підзахисному Вадиму Сіруку було представлено для ознайомлення постанову слідчого ФСБ про призначення примусової стаціонарної психіатричної експертизи стосовно шістьох кримських татар мусульман, в т. ч. і щодо Вадима. Всі шестеро — обвинувачені у „справі Хізб ут-Тахрір“ — Ялтинська шістка заарештованих (Ялта, Алушта, Краснокам’янка) — Алієв М. Н., Сірук Ст. А., Бекіров І. Н., Куку Е-У. К., Алімов Р. М., Джеппаров А. Б.” — повідомив адвокат.
Як повідомив УНН, суд у Криму залишив під вартою підозрюваних у справі “Хізб ут-Тахрір”.