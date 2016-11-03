Суд назначил шестерым крымским татарам принудительную психологическую экспертизу

"Действительно, сегодня также моему подзащитному Вадиму Сируку представили для ознакомления постановление следователя ФСБ о назначении принудительной стационарной психиатрической экспертизы в отношении шестерых крымских татар мусульман, в т.ч. и относительно Вадима. Все шестеро - обвиняемые по "делу Хизб ут-Тахрир" - ялтинская шестерка арестованных (Ялта, Алушта, Краснокаменка) - Алиев М.Н., Сирук Ст. А., Бекиров И. Н., Куку Е-У. К., Алимов Р. М., Джеппаров А. Б.", - сообщил адвокат.

Как сообщил УНН, суд в Крыму оставил под стражей подозреваемых по делу "Хизб ут-Тахрир".