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Суд призначив розгляд позову Саакашвілі на 30 листопада

Суд призначив розгляд позову Саакашвілі на 30 листопада

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва призначив на 30 листопада розгляд позову Міхеіла Саакашвілі до Державної міграційної служби України та в.о. ГУ ДМСУ у Львівській області Іванни Іваночко. Про це УНН повідомили у прес-службі суду.

Як повідомляється, Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Міхеіла Саакашвілі.

"Позивач просить суд визнати незаконними дії Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області та тимчасово виконуючого обов’язки начальника ГУ ДМСУ у Львівській області Іванни Іваночко щодо складання та надсилання Міхеілу Саакашвілі листа за підписом Іваночко від 29 вересня 2017 року", - повідомили в прес-службі суду.

Зазначається, що судове засідання відбудеться 30 листопада.

Нагадаємо, за повідомленням Державної мігразійної служби, грузинський політик Міхеіл Саакашвілі ігнорує питання врегулювання свого правового статусу в Україні.

Як повідомляв УНН, за словами Генерального прокурора України Юрія Луценка, наразі немає жодних обставин, які заважають депортації або екстрадиції грузинського політика Міхеіла Саакашвілі до Грузії.

Українські Національні Новини

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