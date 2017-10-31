Суд призначив розгляд позову Саакашвілі на 30 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва призначив на 30 листопада розгляд позову Міхеіла Саакашвілі до Державної міграційної служби України та в.о. ГУ ДМСУ у Львівській області Іванни Іваночко. Про це УНН повідомили у прес-службі суду.
Як повідомляється, Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Міхеіла Саакашвілі.
"Позивач просить суд визнати незаконними дії Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області та тимчасово виконуючого обов’язки начальника ГУ ДМСУ у Львівській області Іванни Іваночко щодо складання та надсилання Міхеілу Саакашвілі листа за підписом Іваночко від 29 вересня 2017 року", - повідомили в прес-службі суду.
Зазначається, що судове засідання відбудеться 30 листопада.
Нагадаємо, за повідомленням Державної мігразійної служби, грузинський політик Міхеіл Саакашвілі ігнорує питання врегулювання свого правового статусу в Україні.
Як повідомляв УНН, за словами Генерального прокурора України Юрія Луценка, наразі немає жодних обставин, які заважають депортації або екстрадиції грузинського політика Міхеіла Саакашвілі до Грузії.