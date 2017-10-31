Суд назначил рассмотрение иска Саакашвили на 30 ноября

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 34112 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100414 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152090 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114734 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115498 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111941 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103888 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106938 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103454 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152510 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Суд назначил рассмотрение иска Саакашвили на 30 ноября

Суд назначил рассмотрение иска Саакашвили на 30 ноября

Киев  •  УНН

 • 17646 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Окружной административный суд города Киева назначил на 30 ноября рассмотрения иска Михеила Саакашвили к Государственной миграционной службе Украины и и.о. ГУ ГМСУ во Львовской области Иванны Иваночко. Об этом УНН сообщили в пресс-службе суда.

Как сообщается, Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Саакашвили.

"Истец просит суд признать незаконными действия Главного управления Государственной миграционной службы Украины во Львовской области и временно исполняющего обязанности начальника ГУ ГМСУ во Львовской области Иванны Иваночко по составлению и отправке Саакашвили письма за подписью Иваночко от 29 сентября 2017 года", - сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что судебное заседание состоится 30 ноября.

Напомним, по сообщению Государственной мигразийнои службы, грузинский политик Саакашвили игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в Украине.

Как сообщал УНН, по словам Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, пока нет каких обстоятельствах, которые мешают депортации или экстрадиции грузинского политика Саакашвили в Грузии.

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