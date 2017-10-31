Суд назначил рассмотрение иска Саакашвили на 30 ноября

Как сообщается, Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Саакашвили.

"Истец просит суд признать незаконными действия Главного управления Государственной миграционной службы Украины во Львовской области и временно исполняющего обязанности начальника ГУ ГМСУ во Львовской области Иванны Иваночко по составлению и отправке Саакашвили письма за подписью Иваночко от 29 сентября 2017 года", - сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что судебное заседание состоится 30 ноября.

Напомним, по сообщению Государственной мигразийнои службы, грузинский политик Саакашвили игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в Украине.

Как сообщал УНН, по словам Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, пока нет каких обстоятельствах, которые мешают депортации или экстрадиции грузинского политика Саакашвили в Грузии.