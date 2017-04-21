Суд призначив розгляд клопотання щодо запобіжного заходу С.Переломі у справі М.Мартиненка на 15:30
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Солом’янський районний суд Києва розпочне розгляд запобіжного заходу для заступника голови НАК “Нафтогаз України” Сергія Переломи сьогодні о 15:30 у кримінальному провадженні щодо ДП “Схід ГЗК”, передає УНН з посиланням на прес-службу НАБУ.
“Щодо другого підозрюваного (призначено розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу — ред.) о 15:30”, — повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, сьогодні заступник Генерального прокурора України — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що іншим підозрюваним у справі “СхідГЗК” є заступник голови НАК “Нафтогаз України” Сергій Перелома. САП клопотатиме про застосування для нього арешту з можливістю внесення 100 млн грн застави.
20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка. Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації (ч.5 ст. 191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ).
Того ж дня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали другу особу за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 (“Створення злочинної організації”), ч. 5 ст. 191 (“Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”) Кримінального кодексу України.
За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.