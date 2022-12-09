Суд призначив нічний домашній арешт вікарію Київської митрополії УПЦ МП
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Ленінський районний суд Кіровограда призначив ексмитрополиту Кіровоградської єпархії, а зараз вікарію Київської митрополії української православної церкви московського патріархату Іосафу (Петро Губень) запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Його підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі. Про це пише УНН з посиланням на суд.
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Повідомляють, що сьогодні слідчий суддя розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо Петра Губеня, якому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального Кодексу України (розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями).
"Дослідивши всі матеріали, додані органом поліції, суд застосував щодо підозрюваного Г. запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час", – ідеться у повідомленні.
За версією слідства, вікарій Київської митрополії на засіданні благочинних Кіровоградської єпархії УПЦ презентував присутнім літературу російського видавництва, яка містить висловлювання з ознаками розпалювання ворожнечі та ненависті залежно від релігійних уподобань.
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