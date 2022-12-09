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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Суд призначив нічний домашній арешт вікарію Київської митрополії УПЦ МП

Суд призначив нічний домашній арешт вікарію Київської митрополії УПЦ МП

Київ • УНН

 • 752349 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Ленінський районний суд Кіровограда призначив ексмитрополиту Кіровоградської єпархії, а зараз вікарію Київської митрополії української православної церкви московського патріархату Іосафу (Петро Губень) запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Його підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі. Про це пише УНН з посиланням на суд.

Деталі

Повідомляють, що сьогодні слідчий суддя розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо Петра Губеня, якому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального Кодексу України (розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями).

"Дослідивши всі матеріали, додані органом поліції, суд застосував щодо підозрюваного Г. запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час", – ідеться у повідомленні.

За версією слідства, вікарій Київської митрополії на засіданні благочинних Кіровоградської єпархії УПЦ презентував присутнім літературу російського видавництва, яка містить висловлювання з ознаками розпалювання ворожнечі та ненависті залежно від релігійних уподобань.

Нагадаємо

23 листопада синод УПЦ МП зняв із посад трьох єпископів.

22 листопада СБУ проводила контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві.

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