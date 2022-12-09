Суд назначил ночной домашний арест викарию Киевской митрополии УПЦ МП

Детали

Сообщают, что сегодня следователь судья рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении Петра Губеня, которому сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного Кодекса Украины (разжигание религиозной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями).

"Исследовав все материалы, добавленные органом полиции, суд применил в отношении подозреваемого Г. меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время", – говорится в сообщении.

По версии следствия, викарий Киевской митрополии на заседании благочинных Кировоградской епархии УПЦ презентовал присутствующим литературу российского издательства, которая содержит высказывания с признаками разжигания вражды и ненависти в зависимости от религиозных предпочтений.

Напомним

23 ноября синод УПЦ МП снял с должностей трех епископов.

22 ноября СБУ проводила контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве.