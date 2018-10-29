Суд призначив до розгляду справу “народного губернатора Донеччини” Губарєва

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Печерському районному суді Києва 6 листопада відбудеться підготовче засідання за обвинуваченням “народного губернатора Донеччини” Павла Губарєва у створенні терористичної організації, посяганні на територіальну цілісність та поваленні конституційного ладу. Про це йдеться у повідомленні суду, передає УНН.