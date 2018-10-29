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Суд призначив до розгляду справу “народного губернатора Донеччини” Губарєва

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Печерському районному суді Києва 6 листопада відбудеться підготовче засідання за обвинуваченням “народного губернатора Донеччини” Павла Губарєва у створенні терористичної організації, посяганні на територіальну цілісність та поваленні конституційного ладу. Про це йдеться у повідомленні суду, передає УНН.

За інформацією суду, підготовче засідання заплановане на 9:30. Справу слухатиме колегія суддів під головуванням судді Світлани Смик.

При цьому в газеті “Урядовий кур’єр” опублікована повістка про виклик Павла Губарєва, обвинуваченого у вчинені злочинів, передбачених за ч.3 ст.109, ч.1 ст.109, ч.2 ст.110, ч.1 ст.28, ч.1 ст.294, ч.1 ст.258-3 ККУ, на підготовче судове засідання до Печерського районного суду.

Нагадаємо, у березні 2017 року Шевченківський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо “народного губернатора Донеччини” Павла Губарєва.

У ГПУ повідомляли, що П.Губарєв, перебуваючи у Донецьку, впродовж лютого — березня 2014 року з метою повалення конституційного ладу та зміни меж території України вступив у злочинну змову з іншими особами. Спільно з ними під час масових заворушень здійснив захоплення приміщень органів державної влади та місцевого самоврядування, що супроводжувалось опором представникам правоохоронних органів.

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