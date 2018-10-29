Суд назначил к рассмотрению дело "народного губернатора Донецкой области" Губарева
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В Печерском районном суде Киева 6 ноября состоится подготовительное заседание по обвинению "народного губернатора Донецкой области" Павла Губарева в создании террористической организации, посягательстве на территориальную целостность и свержении конституционного строя. Об этом говорится в сообщении суда, передает УНН.
По информации суда, подготовительное заседание запланировано на 9:30. Дело будет слушать коллегия судей под председательством судьи Светланы Смык.
При этом в газете "Урядовый курьер" опубликована повестка о вызове Павла Губарева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных по ч.3 ст.109, ч.1 ст.109, ч.2 ст.110, ч.1 ст. 28 ч.1 ст.294, ч.1 ст.258-3 УК, на подготовительное судебное заседание в Печерский районный суд.
Напомним, в марте 2017 года Шевченковский районный суд Киева дал разрешение на осуществление специального предварительного расследования в отношении "народного губернатора Донецкой области" Павла Губарева.
В ГПУ сообщали, что П.Губарев, находясь в Донецке, в течение февраля - марта 2014 года с целью свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вступил в преступный сговор с другими лицами. Вместе с ними во время массовых беспорядков осуществил захват помещений органов государственной власти и местного самоуправления, что сопровождалось сопротивлением представителям правоохранительных органов.