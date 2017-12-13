Суд повернув Каськіву закордонний паспорт
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва повернув колишньому керівнику Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владиславу Каськіву документи, які дають право на виїзд за кордон і продовжив до 19 грудня 2017 року покладені на нього судом обов'язки. Про це йдеться у рішенні суду від 7 грудня 2017 року, розміщеному в Єдиному реєстрі судових розслідувань, передає УНН.
“Продовжити до 19.12.2017 року строк дії передбачених ч. 5 191 об’язків, що покладені на підозрюваного, а саме: прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора та/або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання. Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для продовження такого обов’язку як передача на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в’їзд в Україну”, — йдеться у рішенні суду, оголошеного слідчим суддею Володимиром Карабанем.
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Нагадаємо, у ніч на 1 листопада Каськіва екстрадували до України з Панами.
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Каськіва підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених за ч.5 ст.191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч.2 ст.366 КК України (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).