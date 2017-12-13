Суд вернул Каськиву загранпаспорт

"Продлить до 19.12.2017 года срок действия предусмотренных ч. 5191 обязаностью, которые возложены на подозреваемого, а именно: прибывать по первому требованию к следователю, прокурору и/или суд; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства. Вместе с тем, следственный судья не видит оснований для продоления такой обязанности как передача на хранение в соответствующие органы государственной власти своего паспорта (паспорта) для выезда за границу, других документов, дающих право на выезд из Украины и въезд в Украину", - говорится в решении суда, объявленного следственным судьей Владимиром Карабанем.

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Напомним, в ночь на 1 ноября Каськива экстрадировали в Украину из Панамы.

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Каськива подозревают в совершении преступлений, предусмотренных по ч.5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст.366 УК Украины (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).