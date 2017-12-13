Суд вернул Каськиву загранпаспорт
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева вернул бывшему руководителю Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владиславу Каськиву документы, которые дают право на выезд за границу и продлил до 19 декабря 2017 года возложенные на него судом обязанности. Об этом говорится в решении суда от 7 декабря 2017 года, размещенном в Едином реестре судебных расследований, передает УНН.
"Продлить до 19.12.2017 года срок действия предусмотренных ч. 5191 обязаностью, которые возложены на подозреваемого, а именно: прибывать по первому требованию к следователю, прокурору и/или суд; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства. Вместе с тем, следственный судья не видит оснований для продоления такой обязанности как передача на хранение в соответствующие органы государственной власти своего паспорта (паспорта) для выезда за границу, других документов, дающих право на выезд из Украины и въезд в Украину", - говорится в решении суда, объявленного следственным судьей Владимиром Карабанем.
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Напомним, в ночь на 1 ноября Каськива экстрадировали в Украину из Панамы.
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Каськива подозревают в совершении преступлений, предусмотренных по ч.5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст.366 УК Украины (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).