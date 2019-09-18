Суд постановив арештувати ексзаступника голови МВС у справі Майдану

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Колишньому заступнику міністра внутрішніх справ України обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури, передає УНН.

Так, повідомляється, що управлінням спецрозслідувань ГПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього заступника голови МВС в організації перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів, з метою перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, що призвело до масових жертв серед мітингувальників, тобто до настання тяжких наслідків, організації умисних вбивств та замахів на умисні вбивства учасників масових акцій протесту в центральній частині м. Києва у період з 18.02.2014 по 20.02.2014 та терористичного акту 20.02.2014 на вулиці Інститутській у м. Києві, тобто у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України та за підозрою інших колишніх вищих посадових осіб.

"Слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва 16 вересня 2019 року задоволено клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні ГПУ.

Досудове розслідування триває.

Зазначимо, що заступником глави МВС у період, зазначений пресслужбою, був Віктор Ратушняк, призначений у березні 2010 року.

Як повідомляв УНН, раніше до кримінальної відповідальності було притягнуто командира роти ПМОП "Беркут" при ГУ МВС України в Києві за перевищення влади під час акції протесту біля Києво-Святошинського районного суду за часів Майдану.

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