Суд постановил арестовать экс-замглавы МВД по делу Майдана
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Бывшему заместителю министра внутренних дел Украины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, передает УНН.
Так, сообщается, что управлением спецрасследований ГПУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего заместителя главы МВД в организации превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов, с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть к наступлению тяжких последствий, организации умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центральной части г. Киева в период с 18.02.2014 по 20.02.2014 и террористического акта 20.02.2014 на улице Институтской в г. Киеве, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ст. 27, п 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15, п 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины и по подозрению других бывших высших должностных лиц.
"Следственным судьей Печерского районного суда Киева 16 сентября 2019 года удовлетворено ходатайство следователя, согласованное с прокурором, и в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении ГПУ.
Досудебное расследование продолжается.
Отметим, что заместителем главы МВД в период, указанный пресс-службой, был Виктор Ратушняк, назначенный в марте 2010 года.
Как сообщал УНН, ранее к уголовной ответственности был привлечен командир роты ПМОН "Беркут" при ГУ МВД Украины в Киеве за превышение власти во время акции протеста возле Киево-Святошинского районного суда во времена Майдана.