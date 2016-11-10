Суд посадив директора Миколаївського облавтодору під домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Директору державного підприємства “Миколаївський облавтодор”, який підозрюється у хабарництві, суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.
У четвер, 10 листопада 2016 року директору ДП"Миколавський облавтодор" суд обрав запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.
Нагадаємо, посадовець підозрюється в тому, що використовуючи свої службові повноваження, неодноразово висловлював представнику юридичної особи, з якою було укладено договір субпідряду на ремонт доріг, незаконні прохання про надання йому неправомірної вигоди у розмірі 396 тис грн.
Як повідомляв УНН, директору державного підприємства “Миколаївський облавтодор” повідомили про підозру за фактом хабарництва.