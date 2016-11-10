Суд посадил директора Николаевского облавтодора под домашний арест

В четверг, 10 Ноябре 2016 года директору ГП "Николаевский облавтодор" суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, чиновник подозревается в том, что используя свои служебные полномочия, неоднократно высказывал представителю юридического лица, с которым был заключен договор субподряда на ремонт дорог, незаконные просьбы о предоставлении ему неправомерной выгоды в размере 396 тыс грн.

Как сообщал УНН, директору государственного предприятия "Николаевский облавтодор" сообщили о подозрении по факту взяточничества.