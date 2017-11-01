Суд почне розгляд клопотання про запобіжний захід сину Авакова орієнтовно о 17:00

"Ми отримали матеріали і йдемо з ними знайомитися і працювати. Відповідно, я так розумію, що десь через три години буде суд. Нас повідомлять, коли буде судове засідання, в який час і в якому приміщенні Солом’янського суду", - сказав він.

За словами адвоката, наразі клопотання про обрання запобіжного заходу ще не зареєстроване в суді, і справа до розгляду не призначена.

Нагадаємо, трьом затриманим у "справі рюкзаків" оголосили про підозру. Серед них є син голови МВС Арсена Авакова Олександр.