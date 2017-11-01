Суд начнет рассмотрение ходатайства о мере пресечения сыну Авакова ориентировочно в 17:00
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Соломенский районный суд Киева ориентировочно начнет рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Александру Авакову ориентировочно через три часа, то есть, около 17 часов. Такое мнение сегодня высказал журналистам адвокат Авакова-младшего Андрей Федур, передает корреспондент УНН.
"Мы получили материалы и идем с ними знакомиться и работать. Соответственно, я так понимаю, что где-то через три часа будет суд. Нам сообщат, когда будет судебное заседание, в какое время и в каком помещении Соломенского суда", - сказал он.
По словам адвоката, пока ходатайство об избрании меры пресечения еще не зарегистрировано в суде, и дело к рассмотрению не назначена.
Напомним, трем задержанным по "делу рюкзаков" объявили о подозрении. Среди них есть сын главы МВД Арсена Авакова Александр.