Суд начнет рассмотрение ходатайства о мере пресечения сыну Авакова ориентировочно в 17:00

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 58832 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 126533 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106564 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109143 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107557 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100561 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105407 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102578 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд начнет рассмотрение ходатайства о мере пресечения сыну Авакова ориентировочно в 17:00

Суд начнет рассмотрение ходатайства о мере пресечения сыну Авакова ориентировочно в 17:00

Киев  •  УНН

 • 10091 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Соломенский районный суд Киева ориентировочно начнет рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Александру Авакову ориентировочно через три часа, то есть, около 17 часов. Такое мнение сегодня высказал журналистам адвокат Авакова-младшего Андрей Федур, передает корреспондент УНН.

"Мы получили материалы и идем с ними знакомиться и работать. Соответственно, я так понимаю, что где-то через три часа будет суд. Нам сообщат, когда будет судебное заседание, в какое время и в каком помещении Соломенского суда", - сказал он.

По словам адвоката, пока ходатайство об избрании меры пресечения еще не зарегистрировано в суде, и дело к рассмотрению не назначена.

Напомним, трем задержанным по "делу рюкзаков" объявили о подозрении. Среди них есть сын главы МВД Арсена Авакова Александр.

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